الخارجية الكورية الشمالية: العلاقات بين بيونج يانج وموسكو تدخل عصرا ذهبيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن العلاقات بين بيونج يانج وموسكو تدخل عصرا ذهبيا، وذلك فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ22 لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية والتوقيع على إعلان مشترك.





وجاء فى البيان: "اليوم، وصلت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا إلى آفاق استراتيجية جديدة، وبلغت أوجها بناء على الاتفاقات التى توصل إليها الزعيم كيم جونج أون والرئيس فلاديمير بوتين فى اجتماعهما التاريخى فى فلاديفوستوك فى أبريل 2019".

وأضاف البيان، الذى نشرته الوزارة على موقعها الرسمى، أن "التعاون الاستراتيجى بين البلدين ينمو فقط من منطلق عدم التسامح مطلقا مع التعسف والاستبداد والتصرفات المهيمنة من جانب الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، فضلا عن التصميم على مقاومة العدوان والتهديدات الخارجية بقوة، وفى الوقت نفسه الدفاع عن الأمن والسيادة والمصالح الوطنية".

وأكدت الخارجية الكورية الشمالية أيضا أن كوريا الشمالية "تقف متضامنة مع الإجراءات العادلة للقيادة الروسية الهادفة إلى القضاء على التهديدات السياسية والعسكرية والابتزاز من جانب القوى المعادية، وحماية كرامة ومصالح وسلام وأمن البلاد".

وبحسب البيان، تبقى كوريا الشمالية وروسيا على تعاونهما على الساحة الدولية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل، وهما متحدتان فى رفض المعايير المزدوجة فى السياسة العالمية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قد أجريا محادثات فى بيونج يانج فى 19 يوليو 2000، أسفرت عن توقيع إعلان مشترك بين روسيا وكوريا الشمالية، ووفقا لدبلوماسيين كوريين شماليين، شكلت الوثيقة علامة فارقة مهمة فى العلاقات الثنائية.