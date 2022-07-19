ميقاتي: حكومتنا تتعرض لحملات جائرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن حكومته تتعرض لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات التي تقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني.

واضاف في بيان اليوم الجمعة "كل هذه الحملات لن تغير في الواقع شيئا، فليست حكومتنا التي تسببت بحجز اموال المودعين، وأوصلت القطاع المصرفي إلى ما وصل إليه، بل على العكس، فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل إلى حل واضح وعلمي لإعادتها إلى اصحابها بعيدا عن المزايدات الشعبية المقيتة".

وقال" إن الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان الأسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان، ومن هذا المنطلق أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها إلى الرئيس عون، الأسبوع الماضي، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف ،وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية".

--(بترا)

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