نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر instant link الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 عموم المحافظات موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022، أنهى طلاب الصف الثالث المتوسط الامتحانات منذ عدة أيام، وظلت الامتحانات إلى أكثر من أسبوعين، حيث بها أهم المواد الدراسية من لغة عربية، علوم، تربية دينية، الإنجليزي، وغيرها من المواد العامة، وبحث الكثير من الطلاب عن نتائج الثالث الدور الأول 2022 برقم الهوية، وهذا عبر محركات بحث الموقع الرسمي للتربية والتعليم في العراق، وذلك لرغبة الطلاب في معرفة نتائج الامتحانات لذلك العام.

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد أنهت تصحيح ورق الامتحانات لعام 2022 في كافة محافظات العراق، وان تصحيح الأوراق تم في مراكز مخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم بهذا عبر إجراءات في غاية السرية، وبعد الانتهاء من التصحيح تم تدقيق الورق مرة أخرى من خلال لجنة مختصة، وهذا ليعطي كل طالب درجته المستحقة له، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة الثالث المتوسط ظهرت بالمحافظات العراقية المختلفة عبر المواقع وزارة التربية والتعليم العراقية والمواقع الأخرى المعتمدة من الوزارة .

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022

حتى الآن ما زال الكثير من الطلاب في كافة محافظات بلدة العراق، يبحثون عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول، والتي أصدرت من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق، وهذا بعد الانتهاء من عملية مراجعة الأوراق خلال الأيام الفائتة، ونشرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط ليتم الحصول عليها بسرعة كالتالي:

تداول الكثير من الشائعات المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا التي أوضحت بأنه سيتم تأجيل إعلان النتيجة في محافظات العراق، ولهذا عملت وزارة التربية والتعليم العراقية بتنبيه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاستماع لتلك الشائعات، حيث أن النتيجة تم تواجدها في الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من تصحيح ورق الامتحان.

وفي خاتمة المقال نشير إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه يمكن الحصول على النتيجة للدور الأول فقط برقم الهوية للصف الثالث المتوسط، ويتم هذا عبر التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، لمعرفة النتائج بعد ظهورها في أقرب وقت.