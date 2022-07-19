لينك الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022 برقم الاكتتاب 2022 برقم الاكتتاب موقع  moed.gov.sy وزارة التربية والتعليم السورية

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022 ينتظر عدد كبير من طلاب الصف التاسع في سوريا بجميع المحافظات في هذا التوقيت الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا الدورة الأولى 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم السورية رسميا التفاصيل الخاصة بإعلان النتيجة وأنها قد أوشكت على الانتهاء رسميا من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب في جميع المواد الدراسية، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في ضوء مجموعة من الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال مباشرة رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 بالرقم الامتحاني.

نتيجة الصف التاسع في سوريا 2022

وقد كانت امتحانات الصف التاسع في سوريا بجميع المحافظات الدورة الأولى قد استمرت لمدة أسبوعين، حيث إنها قد بدأت رسميا بداية من يوم 28 من شهر مايو، والتي استمرت حتى يوم 15 من شهر يونيو 2022، وقد جاءت بناء على جدول رسمي معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية وقد جاء موحد في جميع المحافظات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا خلال الساعات الأخيرة أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت بالفعل، وأن هذه الساعات القليلة المقبلة من المقرر ان تشهد الإعلان رسميا عن نتائج جميع الطلاب، بعدما يتم رصد النتائج ومراجعتها بشكل جيد، ومن ثم يتم العمل ان اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022

يمكن لكافة الطلاب بجميع المحافظات في سوريا بشكل عام من استخراج نتائج الصف التاسع الدور الأول 2022، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.