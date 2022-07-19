نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكاي دبي أكبر حلبة تزلج داخلي في العالم بـ 5 منحدرات ثلجية.. هذه تفاصيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا يجب ان تجرب سكاي دبي يقع منتجع دبي الداخلي للتزلج في مول الإمارات وهو حاليًا أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم. تعادل مساحة منطقة التزلج 3 ملاعب كرة قدم ، وتحتوي على 5 منحدرات مختلفة الصعوبة والطول ، وأطولها 400 متر،

بما في ذلك أول منحدر أسود داخلي في العالم (منحدر متقدم). ينقسم حقل الثلج إلى ثلاث مناطق داخل سكاي دبي الأفضل حاليا ، وهي منطقة التزلج ومنطقة اللعب، على الجليد، وقاعة البطريق ، والتذاكر منفصلة. تعد منطقة اللعب على الجليد التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع أكبر حديقة تزلج داخلية في العالم وهي مصممة للعائلات، بما في ذلك كهف الجليد والتزحلق والأنابيب ومسار التزحلق.

سكاي دبي أكبر حلبة تزلج داخلي في العالم

هناك العديد من المرافق في الداخل، منتجع سكي دبي او سكاي دبي مول الامارات 2022 للتزلج الداخلي هو أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم ولديه ثالث أطول مسار داخلي في العالم. هناك ستة منحدرات تزلج مختلفة في منطقة التزلج ، والتي تم تصنيفها حسب مستوى الصعوبة، عندما تأتي لا داعي للقلق بشأن الملابس المخصصة لرياضة التزلج لأنه يتم تزويدك بها، من احذية الثلج، والخوذة، والواح التزلج! وكل ما تحتاجه فعليا.

سكاي دبي مول الامارات

يمكن التزلج الجليد حتى 1500 شخص في نفس الوقت، وذلك في سكاي دبي في مول الامارات، في صالة المنتجع Snow Mountain Theme المكون من 25 طابق وعرض 80 مترا، إذا كان لديك أطفال معك، فيمكن الذهاب الى نقطة البطاريق والاستمتاع بتجربة الاقتراب وجها لوجه، كما تتضمن سكي دبي مجموعة من أماكن الترفيه الأخرى حيث يمكن للمتزلجين الاستمتاع بالمنطقة الحرة في سكاي دبي- دون قيود، مدرسة التزلج، علاوة على إمكانية احتساء كوب الشكولاتة الساخنة في المقهى المتوفر هناك.

العمر المسموح به

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يسمح للأطفال المتزلجين الذين تتراوح أعمارهم بين 2-8 سنوات المشاركة في سكاي دبي إلا تحت إشراف شخص ، ويجب على الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عاما الإشراف على الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

ماذا تشمل تذكرة الدخول

فيما يلي يمكننا معرفة ماذا تشمل تذكرة الدخول في سكي دبي 2022

سترة وسراويل بأحجام مختلفة

أحذية للتزلج على الجليد وجوارب يمكن التخلص منها( للاستخدام لمرة واحدة)

تشمل الحزمة خوذات( بالنسبة للأطفال تحت سن الـ 13 ارتداءها في جمع الأوقات)

ويمكن الرجوع الى رابط حجز التذاكر في سكاي دبي من خلال موقع بلاتينوم لِست فيرجى الضغط على الرابط المرفق