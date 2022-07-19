التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444 وشروط القبول

يرغب الكثير من الطلاب من حملة الثانوية في المملكة العربية السعودية من التعرف على موعد التسجيل في كُلْيَة الملك خالد العسكرية للعام الجديد 1444، والتي تعتبر من أهم الكليات داخل الأراضي السعودية التي يهتم عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بها في كل عام، وقد كشفت بعض المصادر الرسمية عن موعد التسجيل في الجامعة وعن الشروط المطلوبة.

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح التسجيل بكلية الملك خالد لحاملي الثانوية رسميا للعام الدراسي الجديد 1444، وقد حددت الوزارة المواعيد والتي قد جاءت على النحو التالي، من المقرر ان يبدأ التقديم يوم الاثنين الموافق 19-12-1443 في الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي في يوم السبت الموافق 24-12-1443 في الساعة الحادية عشر صباحًا.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444

ويمكن ان يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، والتي قد جاءت على النحو التالي: