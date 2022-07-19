نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444 وشروط القبول في المقال التالي
يرغب الكثير من الطلاب من حملة الثانوية في المملكة العربية السعودية من التعرف على موعد التسجيل في كُلْيَة الملك خالد العسكرية للعام الجديد 1444، والتي تعتبر من أهم الكليات داخل الأراضي السعودية التي يهتم عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بها في كل عام، وقد كشفت بعض المصادر الرسمية عن موعد التسجيل في الجامعة وعن الشروط المطلوبة.
التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح التسجيل بكلية الملك خالد لحاملي الثانوية رسميا للعام الدراسي الجديد 1444، وقد حددت الوزارة المواعيد والتي قد جاءت على النحو التالي، من المقرر ان يبدأ التقديم يوم الاثنين الموافق 19-12-1443 في الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي في يوم السبت الموافق 24-12-1443 في الساعة الحادية عشر صباحًا.
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444
ويمكن ان يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، والتي قد جاءت على النحو التالي:
- من المهم ان يكون الطالب المتقدم حامل الجنسية السعودية.
- ان يكون الطالب مقيم بالمملكة العربية السعودية ويعد ذلك من الشروط للتقدم بالالتحاق بالكلية.
- ان يكون الشخص الملتحق بالكلية من حاملي الشهادة الثانوية.
- أن يكون الشخص المتقدم سليم بدنيا وصحيا من أي أمراض نفسية أو جسدية.
- ان يكون على الشخص المتقدم أي عقوبة أو تهرب من الخدمة العسكرية وحسن السير والسلوك والسمعة أي يكون ذو سمعة طيبة.
- أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة .
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية ) على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ) ومن خريجي هذا العام
- الدراسي 1443هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.
- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.
- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني ).
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