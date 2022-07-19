نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي موبايل الموسم الجديد PUBG MOBILE 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي موبايل الموسم الجديد عبارة عن طريقة فورية وسريعة يتم من خلالها شحن الشدات، كما أنها مضمونة وسليمة يستطيع اللاعب الحصول على عدد كبير من الشدات في دقائق معدودة بسهولة، تعتبر لعبة ببجي لعبة من الألعاب الشهيرة الموجودة في كافة أنحاء العالم، كما تعتبر الشدات بمثابة البطاقات الذهبية التي تتيح للاعب مستويات الرويال باس بمجرد الحصول عليها واستلامها فهي توفر له الأدوات اللازمة بكل أشكالها وأنواعها عند اللعب وهذا يجعل النصر قريب منه، يمكن شراء الشدات إما بواسطة الـ id أو شرائها مجانًا.
تحديث شحن شدات ببجي موبايل
من المعتاد أن يقوم مستخدمي ببجي بإصدار نسخة جديدة وذلك بواسطة المطورين لهذه اللعبة كل 60 يوم، وذلك لكي يتم تزويد اللاعب بكل ما يحتاجه من خلال التحديث الجديد، والسبب في ذلك الرغبة في مواكبة العصر والنظرة الحديثة والتطلعات المتغيرة بشكل دائم، يعتبر التحديث الجديد لببجي 2022 من الأشياء التي أثارت دهشة العديد من الأفراد، فلقد طرأ على اللعبة بعض التحديثات.
حيث أصبح التصميم الداخلي لها يأخذ الشكل الفرعوني المميز مما أثار الحماسة والمتعة في نفوس اللاعبين؛ كما تتيح شحن شدات ببجي فيزاد انبهارهم بالتصميم الجديد الخاص بهذا الإصدار المعروف باسم “أسرار الفراعنة”.
أما بالنسبة للتحديث الجديد فهو يتيح للاعب رؤية الرمال المتحركة والطرق الخاصة بها، كذلك الاستمتاع بالنظر إلى المعابد الفرعونية، بالإضافة إلى التعرف على الرموز الخاصة بالحضارة المصرية العريقة، تعد هذه الرموز عبارة عن نقوش للشخصيات الفرعونية والحيوانات التي كانت موجودة لدى الفراعنة أي أن اللاعب سوف يخوض لعبة ممتعة للغاية.
خطوات تنزيل تحديث ببجي 2022 الجديد
يعد شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد من أهم متطلبات اللعبة القتالية ببجي، نظرًا لأهمية الأمر بالنسبة لعشاق ببجي التي ستلاحظ أختلافها تصميمها في داخل اللعبة، سوف نبين لكم طريقة تحميل الإصدار الجديد من هذه اللعبة الخاص بشهر يوليو الحالي PUBG MOBILE 2.1 على الموبايل الخاص بكل لاعب، وهي كالتالي:
- فتح متجر التطبيقات الموجود على الموبايل وهو “متجر جوجل بلاي” المتاح على أجهزة المحمول التابعة لنظام أندرويد أو فتح متجر “آب ستور” المتاح على أجهزة آيفون .
- البحث عن اللعبة من خلال إدخال اسم اللعبة ورقم الإصدار الخاص بها في شريط البحث، وبعدها سوف يظهر التحديث فورًا.
- هنا يتوجب على المستخدم الضغط على المربع الخاص بالتثبيت.
- يتطلب الأمر بعد ذلك الانتظار بضع دقائق لكي تنتهي عملية التثبيت للتحديث الجديد على الموبايل، وبعدها يمكن استخدام اللعبة بشكل طبيعي.
- يمكن للاعبين تتنزيل التحديث الجديد وذلك من خلال النقر على “هنا” أي Google Play وسوف يتم تحميل النسخة الحديثة على موبايلات الأندرويد أو الضغط “هنا” أي apps.apple.com وذلك لتحميل التحديث على موبايلات الأيفون وغيرها من أنظمة التشغيل الأخرى IOS.
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