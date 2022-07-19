نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع سوريا 2022 من المواضيع الأكثر أهمية اليوم في الجمهورية السورية، حيث أن ساعات قليلة فقط تفصلنا عن رفع هذه النتائج رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، وتصبح متاحة للجميع، ويبحث الآن عشرات الآلاف ومن المتوقع أو المؤكد أن يرتفع مؤشر البحث إلى أقصى حد في الساعتين المقبلتين نزرا لأن النتائج تعرض فيهما، ومنذ أسبوع أو يزيد قليلا تتواصل عمليات البحث بشكل مكثف جدا من طرف العديد من التلاميذ وأولياء أمورهم وعائلاتهم لمعرفة أخبار النتائج، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن الانتهاء الرسمي من تصحيح النتائج، حيث أنه لم يتبق لها سوى اعتمادها ورفعها رسميا على الموقع الذي خصصته الوزارة للطلاب، وينتظر مئات الآلاف من الطلبة هذه النتائج بفارغ الصبر.

نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب

انتهى تصحيح جميع الأوراق قبل ما يزيد عن أسبوع تقريبا وذلك حسب ما ذكره مسؤولون في وزارة التربية والتعليم، وتداولته المواقع الإخبارية الموثوقة، وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع سوريا يوم أمس، كما أعلنت على أن النتائج ستكون بحول الله وقوته موجودة على الموقع الرسمي اليوم الثلاثاء الثامنة مساء بتوقيت دمشق، وقد شارك 224 ألف طالب سوري في الامتحانات، كما أتاحت الوزارة عددا من الوسائل التي من خلالها يمكن الاطلاع بسهولة على النتائج كالتطبيق المخصص للنتائج التابع لوزارة التربية والتعليم، وكذلك موقع الوزارة نفسه، وسنعرض لكم طريقة الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب

يتسائل الكثير من السوريين عن كيفية الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا عن نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب أو حسب المدرسة، وبخطوات بسيطة أعزاء الكرام نعرضها لكم في هذا المقال، ستتمكنون من الاطلاع على نتائجكم بالتفصيل عن طريق الموقع الرسمي للنتائج، التي سيتم رفعها على الموقع اليوم بعد أقل من ساعتين، وها هي الطريقة:

الدخول أولا إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا من خلال الرابط التالي هنا

بعد ذلك عليكم اختيار المحافظة التي فعلتم الامتحان فيها.

ثم اختيار رقم الاكتتاب أو المدرسة.

بعد إدخال رقم الاكتتاب والضغط على استعلام ستظهر لكم جميع النتائج الخاصة بكم، وبخصوص اختيار الاستعلام عن طريق المدرسة ستظهر لكم جميع نتائج طلاب مدرستكم، وبهذا قدمنا لكم نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب.