“بدون تعقيد” طريقة الحصول على نتائج التاسع 2022 سوريا moed.gov.sy

منذ أن انتهت امتحانات نهاية العام الدراسي في شهادة التعليم الأساسي خلال شهر يونيو المواضي وجميع الطلاب يترقبون الإعلان عن نتائج التاسع 2022 لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال الامتحانات النهائية، وقد أعلنت وزارة التربية بأن الدرجات سوف تكون متاحة خلال ساعات قليلة في جميع محافظات سوريا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه من أجل عرض نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية وقد حقق نجاح كبير خلال نشره لنتيجة البكالوريا في الفترة الماضية والتي كانت قد شهدت إقبال واسع من الطلاب وأولياء الأمور، ومن المتوقع ألا يقل الإقبال عن ذلك أثناء إعلان نتائج التاسع وذلك في الساعات المقبلة، وسوف نعلن لكم بالتفصيل طريقة الحصول على النتيجة بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

كيف تحصل على نتائج التاسع 2022 سوريا

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان النتائج، وذلك حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي، وعقبها قامت الوزارة بالإعلان عن بدء تصحيح الأوراق وتم الانتهاء من عملية التصحيح، كما تم رصد الدرجات في مراكز الرصد بنجاح، وتم مراجعة النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية لتصبح بعد ذلك جاهزة للإعلان بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد الوزير، ومن المرتقب أن يتم ذلك اليوم حيث سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها اليوم، وما زلنا في ترقب للإعلان عنها.

رابط استخراج نتيجة التاسع 2022 سوريا

وأعلنت وزارة التربية بأن النتائج أصبحت جاهزة وسو يتم رفعها على الموقع الإلكتروني من أجل أن يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة، ويمكن ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية

تقوم باختيار المحافظة التي تتبعها.

يتم كتابة رقم الاكتتاب.

يتم الضغط على “بحث”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

وبعد القيام بتلك الخطوات سوف يظهر أمامك على الفور النتيجة التي حصلت عليها في امتحانات نهاية العام الدراسي، سواء الدرجات التفصيلية في المواد المختلفة المقررة على الصف التاسع، أو المجموع الكلي الذي حصلت عليه في شهادة التعليم الأساسي والذي من خلاله يمكنك استكمال التعليم في مرحلة البكالوريا بالعام الدراس المقبل.