نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد إعلان نتائج التاسع 2022 في سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب Syria results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم الإعلان عن نتائج التاسع 2022 في سوريا والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب في المحافظات المختلفة من أداء الامتحانات بنهاية العام الدراسي وتم الإعلان عن تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتم مراجعة كافة النتائج خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما جعل الجميع في ترقب شديد من أجل إعلان النتائج والتي سوف يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك من خلال الاسم ورقم الاكتتاب، وذلك تسهيلا على جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يترقبون النتيجة طوال الفترة الماضية، وسوف يكون في استطاعتهم الحصول عليها بدون أي صعوبات.

موعد إعلان نتائج التاسع 2022 سوريا

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث كان أكثر سؤال يتم تداوله بين طلاب تلك مرحلة التعليم الأساسي بمختلف المحافظات السورية هو موعد نشر النتائج، خاصة وأن الفترة الماضية قد شهدت الإعلان عن نتائج البكالوريا والتي كان يترقبها الكثيرين أيضاً، وبذلك يتبقى فقط الإعلان عن نتائج التاسع والتي من المقرر أن يتم إصدارها اليوم، حيث أعلنت الوزارة من خلال بيان قامت بنشره على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن النتائج سوف يتم إعلانها اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 وذلك ردا على التساؤلات العديدة التي جاءت من قبل الطلاب.

كيفية استخراج نتيجة التاسع برقم الاكتتاب

ووفقا لما تم الإعلان عنه فمن المتوقع أن يتم نشر النتائج المرتقبة بعد ساعات قليلة، كما أعلنت وزارة التربية السورية أنها تعمل على تسهيل عملية حصول الطلاب على نتائجهم، وذلك من خلال جعلها تتم من خلال الموقع الإلكتروني ولا يكونوا في حاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية، حيث يتم الحصول على النتيجة فقط برقم الاكتتاب، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية

تقوم باختيار المحافظة التي تتبعها.

يتم كتابة رقم الاكتتاب.

يتم الضغط على “بحث”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

وزارة التربية السورية

وقد قامت وزارة التربية في سوريا بالإعلان عن أنها قامت بالإشراف على عملية التصحيح بنفسها وذلك للتأكد من أنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها من اجل أن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات وفقا للأداء الذي قام به خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي.

كما أعلنت أن الامتحانات مرت كما كان مخطط لها من قبل الوزارة حيث تم إجراءاها بدون أي مشاكل تعرقلها وتم منع الغش بشكل كامل وذلك لكي يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات، وهو ما حدث من خلال الإشراف الكامل من الوزارة والمراقبين والملاحظين والذين أدوا دورهم على أعلى كفاءة من اجل الخروج بأفضل نتيجة.