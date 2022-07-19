نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” أستخرج نتائج التاسع 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج التاسع 2022 للطلاب في مختلف المحافظات، وذلك بعد أن ترقب الطلاب الإعلان عن النتائج منذ انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في شهر يونيو الماضي، حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد الإعلان عن النتيجة، وذلك بعد أن قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإعلان نتائج البكالوريا وبدون إعلان نتيجة التعليم الأساسي وهو ما جعل جميع الطلاب وأولياء الأمور يترقبون الإعلان عن تلك النتائج في المرحلة التي تعد من أهم المراحل التعليمية في سوريا، ويطمح جميع طلابها من معرفة نتيجتهم بعد انتهاء العام الدراسي.

ترقب إعلان نتائج التاسع 2022 سوريا

وبعد ترقب كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور قامت وزارة التربية بالإعلان عن أن النتائج سوف تصدر اليوم، وذلك بعد أن انتهت الفترة الماضية عملية التصحيح وتم رصد الدرجات ومراجعتها بشكل جيد قبل أن يتم إعلانها، كما أكدت الوزارة بان اليوم سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي قبل أن يتم إصدارها على الموقع الإلكتروني وتكون متاحة أمام جميع الطلاب والذين ترقبوها كثيرا منذ انتهاء الامتحانات الخاصة بهم، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم ظهور النتائج ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022، ويكون متاح أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع 2022

ولكي يتم الاستعلام عن النتيجة قامت وزارة التربية بالإعلان عن إتاحتها لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني والذي تم إعداده بشكل جيد من أجل تحميل الأعداد الكبيرة التي من المتوقع أن تقوم بزيارته اليوم تزامناً مع إعلان النتائج، كما تم تجهيزه لكي يعمل بأفضل شكل ويتمكن جميع الطلاب في مختلف المحافظات من الحصول على النتيجة بكل سهولة ولا يضطروا إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية أو غيرها، ولكي يتم الحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية

تقوم باختيار المحافظة التي تتبعها.

يتم كتابة رقم الاكتتاب.

يتم الضغط على “بحث”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

وبعد تلك الخطوات سوف تصبح النتيجة متاحة أمامك على الشاشة سواء الدرجات التي حصلت عليها في المواد المختلفة أو المجموع الكلي الذي نجحت في الوصول إليه بشهادة التعليم الأساسي والتي تعد من اهم المراحل التعليمية بعد مرحلة البكالوريا والتي يمكن أن يلتحق بها الطلاب عقب انتهاء مرحلتهم الحالية بالتعليم الأساسي.

وزارة التربية السورية

وقد قامت وزارة التربية السورية بالإعلان أن النتائج أصبحت جاهزة وأنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة من اليوم، وذلك بعد أن أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها اليوم وذلك رداً على التساؤلات العديدة من قبل الطلاب.