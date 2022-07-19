عاجل- إجراء مفاجئ من الاتحاد الأوروبى بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسودة وثيقة يتم إعدادها، إن الاتحاد الأوروبى سيعدل العقوبات المفروضة على بنوك "فى تى بى"، "سوفكوم بنك"، "نوفيكوم بنك"، "أوتكريتى"، "فى إى بى"، "برومسفياز بنك"، "بنك روسيا".
وتنص مسودة الوثيقة على أنه يجوز رفع تجميد الأموال بعد أن يتقرر أن هذه الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والأغذية، بما فى ذلك القمح والأسمدة.
وصرح مسؤول بأنه، بموجب العقوبات المعدلة، يخطط الاتحاد الأوروبى كذلك إلى تسهيل صادرات المواد الغذائية من الموانئ الروسية، التى توقف التجار عن تقديم الخدمات لها بعد عقوبات الاتحاد الأوروبى، وفقا لوكالة "رويترز".
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