بايدن يبحث إعلان حالة طوارئ مناخية فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس عن عدد كبير من الإجراءات الإضافية التى تهدف إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى، ولكن لا يزال النطاق والتوقيت الدقيق لأى إعلانات فى حالة تغير مستمر.
وطالب بعض نشطاء المناخ، البيت الأبيض، فى وقت سابق لإعلان حالة الطوارئ، وقالوا إن ذلك سيُمكن الرئيس بايدن من وقف صادرات النفط الخام، وتحديد أعمال التنقيب عن النفط والغاز فى المياه الفيدرالية، وإصدار توجيهات للوكالات، بما فيها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لما أودرته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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