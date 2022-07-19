روسيا تحذر من محاولات تسييس صادرات الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال فيرشينين: "الإعلان عن اجتماع قادم لا يعنى أن الاجتماع سيعقد، وسبق أن كان هناك الكثير من الإعلانات".

وتابع المسؤول الروسى: "إننا صادقو النية، وبالتالى نعقد اجتماعات فقط عندما يكون هناك ما نتحدث عنه وتكون الأطراف على استعداد للاستماع إلى بعضها البعض"، لافتًا إلى أن "روسيا لديها مقاربة بناءة للغاية لهذه القضية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى: "إذا ما كنا نعمل ونبذل جهودا لضمان الأمن الغذائى للجميع حول العالم، دعونا نتحدث بهذا الشأن بدلا من محاولة تسييس القضية وتوجيه الاتهام لروسيا".