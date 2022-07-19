أسباب خارجية.. روبية الهند تسجل انهيارا قياسيا أمام الدولار

جدة - نرمين السيد - شهدت العملة الهندية تراجعًا مدويًا، اليوم الثلاثاء، بعد تجاوز سعر الصرف 80 روبية للدولار الواحد، للمرة الأولى فى تاريخها، فى ظل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.





وحسبما ذكرت بيانات وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد بلغ سعر الروبية 80.0600 فى مقابل الدولار، فى أعقاب بدء التداول، حيث جاء ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة فى الولايات المتحدة تزامنًا مع المخاوف من ركود اقتصادى وشيك فى أكبر اقتصاد فى العالم، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فى الأسابيع الأخيرة، فيما يحاول المستثمرون تجنب المخاطر.

وتسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة، مثل الهند، حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغا صافيًا قدره 30.8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.

وفى بيان موجه إلى البرلمان الهندى، أمس الإثنين، فسرت وزيرة المال الهندية، نيرمالا سيثارامان، الوضع الحالى، مرجعة التراجع الكبير فى قيمة الروبية إلى أسباب خارجية، وقالت: "إن عوامل دولية مثل النزاع الروسى الأوكرانى، وارتفاع أسعار الخام، وتشديد الظروف المالية العالمية، هى الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكى".

فى الوقت ذاته، أشارت الوزيرة الهندية، إلى أن العملة الهندية تحسنت فى مقابل الجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليورو خلال العام 2022، لكن ارتفاع أسعار الخام أدى إلى تدهور الميزان التجارى فى البلد الآسيوى الذى يستورد 80% من احتياجاته النفطية.

كما ازداد العجز التجارى إلى مستوى قياسى فى الهند على صعيد البضائع، ليسجل 26.18 مليار دولار فى يونيو، وفقا لبيانات رسمية الأسبوع الماضى، وهو ما يعود بشكل أساسى إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.