العالم اليوم - "دعم الأصدقاء".. وسيلة أميركا وحلفائها لتعزيز سلاسل التوريد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 04:22 مساءً - قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن على الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الموثوق بهم تعزيز مرونة سلاسل التوريد عن طريق وسيلة "دعم الأصدقاء".

وفي خطاب لها اليوم في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، أكدت يلين على ضرورة أن تدعم الولايات المتحدة وحلفائها العمل على إنشاء سلاسل توريد بين الشركاء الموثوق فيهم.

وبحسب يلين، فإن آلية "دعم الأصدقاء" هي سياسة تهدف لعزل سلاسل التوريد بين الدول الصديقة عن الاضطرابات الخارجية، وذلك من خلال قيام مجموعة من البلدان ذات القيم المشتركة بنشر سياسات تعزز التعاون مع الدول الصديقة التي تحمل نفس القيم.

ومنذ بداية جائحة كورونا، سعت الولايات المتحدة للعمل على تعزيز أمن سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأضافت الوزيرة أن مرونة سلاسل التوريد للولايات المتحدة تعد محور التركيز الرئيسي للإدارة الأميركية الحالية، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت رسم خريطة سلاسل التوريد والتجارة العالمية.

وأوضحت يلين أن وسيلة "دعم الأصدقاء" لا تعني تراجع الولايات المتحدة عن التعاون مع العالم، بل المساعدة في حماية الدول الصديقة عن الاضطرابات في الأسعار الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ونقاط الضعف في شبكات التجارة العالمية.