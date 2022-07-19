قوات الاحتلال تعتقل صحفيا فلسطينيا فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفى عامر أبو عرفة (39 عامًا)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت سيارات المواطنين الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت فى هويات راكبيها، ما تسبب فى إعاقة تنقلهم.
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