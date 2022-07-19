أرمينيا: اكتمال سحب قواتنا من قره باغ خلال سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى أرمينيا، اليوم الثلاثاء، أن إنسحاب جميع الجنود الأرمنيين من إقليم ناغورنى قره باغ، سيكتمل بحلول شهر سبتمبر المقبل، بعد حرب خاضتها البلد القوقازى ضد جارتها أذربيجان بسبب الإقليم.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الأمين العام لمجلس الأمن الأرمينى أرمين جريجوريان، إن "وحدات القوات المسلحة الأرمينية تواصل العودة إلى أرمينيا منذ وقف إطلاق النار، والعملية شارفت على الاكتمال وستنتهى فى سبتمبر". وأضاف جريجوريان، فى تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "أرمينبرس"، أن عناصر حفظ السلام الروس فى قره باغ يضمنون أمن السكان من أصول أرمينية هناك. وكانت المعارك التى استمرت ستة أسابيع بين الجارتين فى منطقة القوقاز، فى خريف 2020، قد أودت بحياة أكثر من 6500 شخص، وانتهت بوقف لإطلاق النار برعاية روسية، والذى ينص على أن أرمينيا تتنازل عن مساحات سيطرت عليها لعقود، ونشرت روسيا 2000 عنصر لمراقبة الهدنة الهشة، فيما ستبقى القوات الانفصالية الأرمنية الموالية هناك.

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