الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أوروبا نصف الحالات المسجلة عالميا

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة العالمية، إن إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات فى أوروبا خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن الإصابات فى أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا.
وأوضح المدير الإقليمى لنظمة الصحة العالمية لأوروبا، أن هناك ارتفاع فى الحالات بشكل كبير للغاية، مشددًا على الحاجة إلى ما يسمى بمثبتات الوباء مثل جرعة معززة ثانية قبل اللقاحات النوعية المتوقعة فى الخريف، وكذلك الترويج لارتداء الكمامة والتهوية.
وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أمس الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 562 مليونا و414 ألفا و778 إصابة.
وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و369 ألفا و454 وفاة.
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