العالم اليوم - لحل أزمات الغذاء.. أوروبا تخفف العقوبات على البنوك الروسية

انتم الان تتابعون خبر لحل أزمات الغذاء.. أوروبا تخفف العقوبات على البنوك الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:21 مساءً - سيعدل الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على روسيا غدا الأربعاء بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة، بحسب ما أظهرته وثيقة أن الاتحادالأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن العمليات الروسية في أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي "في.تي.بي" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"أوتكريتي بنك" و"برومسفياز بنك" و"بنك روسيا".

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن عقوبات جديدة ستُفرض غدا تشمل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.

وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحادالأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.