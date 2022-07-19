عاجل- النقد الدولى يحذر من ضربة قوية للاقتصاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى، قد أكد أنه فى حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، فهناك العديد من السيناريوهات المتوقعة أبرزها: تقلص النمو فى المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 %.
وأدى خفض واردات الغاز الروسية للتأثير على 12 دولة بالاتحاد الأوروبى حاليًا، كما دفع ألمانيا لرفع حالة التأهب لثانى أعلى مستوى الشهر الماضى.
واعتبر المحللون أن الاقتصاد العالمى بأسره سيتأثر بعواقب الأزمة، وهى ستتمثل فى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى بنتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأغذية ما سيؤدى إلى تراجع الدخل وهبوط الطلب.
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