التشيك تسجل أول إصابة بالسلالة الفرعية لـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج" الدولى، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء حذروا من أن سلالة (بى إيه.2) - التى ظهرت لأول مرة فى الهند - تستلزم اهتماما خاصا بسبب بعض الطفرات التى تسمح لها بتفادى الأجسام المضادة وربط نفسها بشكل أفضل بالخلايا البشرية، ما يعنى أن هذه السلالة لديها قدرة متزايدة على إصابة الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة، وكذلك أولئك الذين تم تطعيمهم.
ووفقا للإحصاءات، فإن 96% من إصابات كورونا فى التشيك هى لسلالات (بى إيه.4) و(بى إيه.5) من متحور "أوميكرون" السائدة حاليا فى أوروبا.
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