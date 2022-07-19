الاتحاد الأوروبى يأسف بعد رفض الحوثيين مقترح إعادة فتح الطرق

جدة - نرمين السيد - أبدى الاتحاد الأوروبى أسفه الشديد، اليوم الثلاثاء، بسبب رفض الحوثيين للمقترح الأخير الذى تقدم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج، بشأن إعادة فتح الطرق، خاصة حول محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.





وفى بيانه، قال الاتحاد الأوروبى: "تمثل إعادة فتح الطرق عنصرًا إنسانيًا جوهريا للهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة غربًا، والرحلات التجارية من وإلى صنعاء". وأوضح البيان الأوروبى أن "الهدنة أدت إلى كسر الجمود الدبلوماسى، وعادت بفوائد ملموسة غير مسبوقة على اليمنيين، ويجب عدم إضاعة هذا الزخم". وحث الاتحاد الاوروبى الحوثيين على إعادة النظر فى مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج، والقبول به.

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