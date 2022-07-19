العالم اليوم - استراتيجية من دبي لعالم ميتافيرس.. تستهدف خلق 40 ألف وظيفة

انتم الان تتابعون خبر استراتيجية من دبي لعالم ميتافيرس.. تستهدف خلق 40 ألف وظيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:15 مساءً - أطلقت دبي أمس الاثنين "استراتيجية دبي للميتافيرس" والتي تستهدف من خلالها تعزيز مكانة الإمارة لتصبح ضمن أفضل 10 اقتصادات في مجال الميتافيرس، فضلًا عن خلق نحو 40 ألف وظيفة افتراضية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تستهدف الاستراتيجية، والتي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، إضافة 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 5 سنوات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن حكومة إمارة دبي تهدف من خلال الاستراتيجية إلى تطوير معايير عالمية في بناء منصات آمنة للمستخدمين، وتطوير البنية التحتية واللوائح لتسريع اعتماد هذه التقنيات، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي لمجتمع الميتافيرس العالمي.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم "ملتقى دبي للميتافيرس" والذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2022 في متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن 1000 شركة في دبي تعمل حالياً في هذا القطاع، والذي يساهم بقيمة 500 مليون دولار في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بقوة خلال الفترة القادمة.

وبدأت كبرى شركات إمارة دبي في اتخاذ أولى خطواتها في عالم ميتافيرس، إذ أعلنت "طيران الإمارات" عن توسعها في استخدام تكنولوجيا الميتافيرس، كما أعلنت "مجموعة داماك" العقارية بناء مدينتها الرقمية الخاصة، وذكرت شركة الخدمات الصحية "ثومبي" عن بناء أول مستشفى في عالم ميتافيرس لتقديم استشارات صحفية افتراضية في الأشهر القليلة القادمة.