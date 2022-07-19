نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب من خلال وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا، يواصل الألأف من الطلاب والطالبات في البحث عن نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الأسم بمختلف المحافظات السورية، والتي من المنتظر اعلانها في الساعات القادمة عبر وزارة التربية والتعليم السورية، حيث يشهد في الفترة الحالية عمليات بحث مكثفة في مختلف المنصات ومواق التواصل الاجتماعي بسوريا عن موقع رابط نتائج الصف التاسع سوريا2022، لاستخراج نتائج الشهادة التعليم الأساسي أون لاين الكترونياً وبمجرد اعتمادها رسمياً من الوزراء، وفي خلال الأسطر القادمة من موقع ثقفني ننشر اليكم رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا2022 حسب الأسم ورقم الأكتتاب
نتائج الصف التاسع 2022 سوريا
في الفترة الماضية لقد أدى الطلاب الاختبارات في مقرات اللجان المخصصة بجميع المحافظات السورية، وحيث بلغ عدد الطلبة باداء الامتحانات 324 ألف تلميذ وتلميذة، وقامت اللجان في عمليات التصحيح مباشرة ومراجعة الامتحانات ورصد الدرجات بالكنترولات فورا الانتهاء من أعمال الاختبارات، وأعلنت مصادر من الوزراء بالانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات للاستعداد لرفع النتائج للطلاب الصف التاسع بسوريا واعتمادها من السيد الوزير واعلانها ظهورها عبر الموقع الالكتروني وزارة التربية والتعليم السورية نتائج شهادة التعليم الاساسي والإعدادية الشرعية، حيث يسعي الطلاب بكافة الطرق بكل المحافظات السورية (السويداء- الرقة- دمشق- درعا- الحسكة- دير الزور- إدلب- طرطوس- اللاذقية- حلب- حمص- حماة- أرياف دمشق) لمعرفة النتائج والأطمئنان على مستقبلهم في الانتقال في المرحلة القادمة.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا2022 برقم الأكتتاب
يريد العديد من الطلاب والطالبات لمعرفة الكشف عن نتائج الصف التاسع بسوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، وذلك من خلال تلك الخطوات التالية:
- البداية فتح موقع وزارة التربية والتعليم السورية
- الدخول واختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2022
- الدخول والضغط على تسجيل رقم الاكتتاب في المكانة المخصصة لذلك
- ثم ادخال الاسم الرباعي بالخانة المخصصة لها
- ثم تسجيل المحافظة السورية التابع اليها الطالب أو الطالبة
- ثم النقر على ايقونة استعلام أو عرض ظهور النتائج
- ستظهر النتائج إمكامكم على الفور بالدرجات المواد التفصلية المقررة عليهم التي حصل عليها الطالب أو الطالبة
نشير اليكم بأن الوزراء التربية والتعليم السورية أعلنت بأن أعمال التصحيح قد انتهيت ويجري الأن المراجعة النهائية للدرجات الكنترولات قبل اعلانها رسمياً واعتمادها بعد قليل من وزير التربية والتعليم، حيث تعمل الوزراء للاطمئنان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالتحلي عن الصبر والقلق والهدوء لحين اعلان ظهور نتائج التاسع سوريا2022 برقم الأكتتاب عبر وزارة التربية والتعليم السورية.
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