نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً اليوم فتح رابط نتائج الصف التاسع 2022 وزارة التربية السورية النتيجة مفاجأة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف التاسع 2022 من أهم النتائج التبي ينتظرها الطلاب خلال الساع7ات القادمة وقال مسئول بالوزارة أن النتائج سوف تكون مفاجأة للطلاب، وسوف تدخل السرور في نفوسهم، جاء ذالك من خلال العينات العشوائية للتصحيح التي ترصدها الوزارة، ذالك قبيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية السورية اليوم الثلاثاء 19 يوليو، والذي من المنتظر أن تكون النتائج حاضرة فيه، فيترقب الطلاب إعلان موعد رسمي لظهور النتائج عبر رابط وزارة التربية الجديد، الذي سيستقبل الطلاب دون أي مشاكل تقنية بعد التحديث الذي تم على الموقع خلال الفترة الماضية.

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم السورية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نتيجة الصف التاسع والإعدادية الشرعية سوف تعلن في الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، السابعة مساء بتوقيت سيوريا المحلي عبر موقع وزارة التربية السورية.

نتائج الصف التاسع 2022

عدد طلاب الصف التاسع الذين أدوا الامتحانات هذا العام بلغ 317257 طالب وطالبة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية الشرعية بلغ 6969 طالب وطالبة في جميع المحافظات السورية.

85 مرك أمتحاني أستقبل الطلاب الممتحنين في الصف التاسع 2022.

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات وموقع وزارة التربية السورية فقط.

رابط نتائج الصف التاسع

أدخل عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية moed.gov.sy.

حدد نتيجة الصف التاسع.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم، المحافظة، رقم الاكتتاب”.

أنقر على بحث لتظهر تفاصيل النتيجة في الحال.

موقع وزارة التربية سوريا moed.gov.sy

في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الحكومة السورية في أغلب القطاعات، فقد أعلنت الوزارة أن الإستعلام عن النتيجة سوف يكون إلكتروني مثل السنوات الماضية، ولكن هذا العام تم عمل تحديثات على موقع الوزارة الرسمي، وكذالك تم عمل نسخة جديدة من تطبيق النتائج الذي يتم الدخول عليه بعد تحميله، والحصول على أشعار النتيجة من أي مكان عبر تسجيل الرمز الخاص بالنتيجة.

نتائج التاسع سوريا 2022

تترقب جميع المحافظات السورية نتائج التاسع محافظة دمشق/ ريف دمشق/ حماة/ الحسكة/ دير الزور/ حمص/ أدلب/ القنيطرة/ السويداء/ الرقة/ اللازقية/ طرطوس/ حمص، وتشير التسريبات الخارجة من مراكز التصحيح أن النتائج مرتفعة هذا العام وهو ما ألمح إليه معاون الوزير الذي قال أن النتائج مفاجأة وسوف تسعد الطلاب.

موعد إعلان النتائج

لم يحدد موعد رسمي ولكن من المتوقع أن تعلن خلال الساعات القليلة القادمة، ومن الممكن أعن يعلن الموعد في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير اليوم؟.