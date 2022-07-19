رئيسة وزراء فرنسا تستقبل محمد بن زايد

جدة - نرمين السيد - استقبلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، فى إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكانت إليزابيث بورن، فى مقدمة مستقبلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى مقر الحكومة الفرنسية، فى إطار نشاطات اليوم الثانى من زيارة رئيس الإمارات إلى فرنسا، بعد زيارته لمقر الجمعية الوطنية للتشريعية "البرلمان الفرنسى"، والنصب التذكارى للجندى المجهول فى ميدان قوس النصر بالعاصمة باريس. ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا، أمس الإثنين، فى زيارة وصفها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأنها زيارة تاريخية. وقال ماكرون: "نثمن اختيار الشيخ محمد بن زايد بلادنا لتكون وجهة لأول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات".

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