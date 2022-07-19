بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - وأجبرت موجات الحر فى بريطانيا شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف. كما أعلنت البلاد حالة طوارئ وطنية بعدما حذرت الأرصاد من أن درجات الحرارة ستتجاوز يومى الإثنين والثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. كذلك، فرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة عبر شبكة القطارات، ما يعنى خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة.

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