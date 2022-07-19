الصين: أمريكا ستتحمل عواقب زيارة بيلوسى لتايوان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان، تمس سيادة الصين وسلامة أراضيها بشكل خطير ، محذرة من أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ذلك، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





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