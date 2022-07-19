جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن "القوات دمرت بأسلحة عالية الدقة فى منطقة أوديسا منشآت تخزين ذخيرة للأسلحة التى سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لحكومة كييف".
وأضاف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بسلاح عالى الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتنظيم "القطاع الأيمن" النازى فى مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 200 من مسلحيه.
وتابع بأنه تمت إصابة 4 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" و13 فصيلة من مدافع هاوتزر D-20، و10 فصائل من مدافع D-30 فى دونيتسك.
يشار إلى أن إجمالى ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 257 طائرة أوكرانية، و143 مروحية، و1568 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 106 4 دبابات ومدرعات أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3160 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسلحة غربية.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.