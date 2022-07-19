أسلحة غربية.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن "القوات دمرت بأسلحة عالية الدقة فى منطقة أوديسا منشآت تخزين ذخيرة للأسلحة التى سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لحكومة كييف".

وأضاف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بسلاح عالى الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتنظيم "القطاع الأيمن" النازى فى مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 200 من مسلحيه.

وتابع بأنه تمت إصابة 4 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" و13 فصيلة من مدافع هاوتزر D-20، و10 فصائل من مدافع D-30 فى دونيتسك.

يشار إلى أن إجمالى ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 257 طائرة أوكرانية، و143 مروحية، و1568 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 106 4 دبابات ومدرعات أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3160 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.