روسيا: واشنطن تسعى لتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة

جدة - نرمين السيد - انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، استمرار واشنطن فى ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، متهما فى الوقت نفسه واشنطن بمحاولة تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة.





وقال مدفيديف إن "واشنطن تواصل ضخ الأسلحة بدون حسيب ولا رقيب إلى نظام كييف، ولا تأخذ العبرة من الفشل فى أفغانستان".

وأضاف: "على الرغم من الفشل الذريع فى العام الماضى وترك معدات عسكرية بقيمة 85 مليار دولار فى أفغانستان، يواصل البيت الأبيض ضخ الأسلحة بدون أية رقابة"، واصفا فى الوقت نفسه الولايات المتحدة بالممول الفعلى للإرهاب الدولى، قائلا: "إن السلاح الأمريكى المورد إلى أوكرانيا سيصل إلى أيدى المجرمين فى جميع أنحاء العالم".

يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى طالبت فيه أوكرانيا الاتحاد الأوروبى بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.