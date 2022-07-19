بوجدانوف: مناقشة إنتاج النفط تتم داخل «أوبك+» وليس مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكد مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن مناقشة التغييرات فى إنتاج النفط تجرى داخل "أوبك+"، وليس بين الولايات المتحدة والدول العربية.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المبعوث الروسى ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن مراجعة أحجام الإنتاج بعد زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للسعودية: "سيكون هناك اجتماع، حتى الآن لم يتم تسلم طلب من شركائنا العرب، لم ينجح بايدن والأمريكيون. هذه قوانين السوق تتم مناقشتها داخل (أوبك+)". وشددت السعودية على أن قرارات السياسة النفطية سيتم اتخاذها وفقا لمنطق السوق وفى إطار تحالف (أوبك+)، وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفى: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول المستهلكة. لكن فى النهاية، تتبع (أوبك+) ظروف السوق وستوفر الطاقة حسب الحاجة".

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