رئيس الإمارات يعلق على توقيع اتفاقية الشراكة مع فرنسا

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جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريده على حسابه الرسمى على "تويتر": "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة فى مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل فى هذا القطاع الحيوى والمهم.. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فى وقت سابق، فقد شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع اتفاقيتين مع ماكرون، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة فى مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتى "أدنوك" و"توتال إنرجيز".
وبحسب "وام"، فإن هذه "الشراكة الإستراتيجية الأولى تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة، والحد من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخى الفاعل استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) التى تعقد فى دولة الإمارات عام 2023".
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