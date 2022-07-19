نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المراسلة 2022 الأن لجميع طلاب الجزائر عبر موقع الديوان الوطني والتكوين والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب مئات م نالطلاب في كافة ولايات الجزائر موعد الاعلان عن نتائج المراسلة 2022، حتى يتمكّنوا من الاطمئنان على نتائجهم، وخاصة بعد أن أعلنت وزيرة التربية الوطنية في دولة الجزائر عن الموعد النهائي لإعلان النتائج، وذلك من خلال ندوة صحفية قامت بها الوزارة قبل أيام، وتم من خلالها الإعلان عن موعد نتائج البيام 2022، وعن أسماء الطلاب الأوائل، وتمّ التطرّق في هذه الندوة للحديث عن أهمّ القرارات التي من الممكن أن تُؤدي لنجاح عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها ورصد نتائجها دون التعرض لأي خطأ.

نتائج المراسلة 2022

قام الديوان الوطني للتعليم والتكوين في الجزائر بفتح امكانية الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022، وذلك خلال شهر جوان 2022، ويجب على الطلاب الذين سجلوا من قبل في موقع الديوان الوطني ان يدخلوا للموقع من جديد وادخال رقم التسجيل ورقم المراسلة، ليُمكنكم للحصول على نتائج التعليم المتوسط بالمراسلة بكل سهولة.

موعد اعلان نتائج المراسلة 2022

بعد ان انتهى المتعلمون عن بعد من اجراء امتحان اثبات المستوى الخاص بدورة 2022، سوف يقوم الديوان الوطني للتعليم و التكوين في الجزائر بالإعلان عن تاريخ اعلان نتائج المراسلة 2022 لتلك الدورة، والذي من المتوقع أن يكون مع نهاية شهر جوان الجاري أو مطلع شهر جويلية 2022 القادم، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن النتائج عبر الرابط الرسمي للنتائج التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اجراء الاستعلام الإلكتروني 2022 للتسهيلعلى الطلاب وأولياء أمورهم في عملية استخراج النتيجة، وخاصة في ظل تفاقم الأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا من جديد، وكان ذلك في اطار حرص الحكومة الجزائرية على صحة وسلامة ابنائها، وقد اشارت التقارير الأولية إلى ارتفاع نسبة نجاح الطلاب بشكل ملحوظ هذا العام، وقد اوضحت الجهات المعنية آليات النجاح في نتائج المراسلة، حيث ذكرت أن النجاح في امتحان المراسلة (اثبات المستوى) يتم بحصول الطالب على معدل يساوي أو يفوق 20/10، إذ يتم احتساب معدل درجات امتحان المستوى وكذلك علامة المراقبة المستمرة خلال مراحل الموسم الدراسي.