موقع وزارة التربية السوريه نتائج التاسع 2022 || إستخراج النتائج عبر موقع moed.gov.sy

تم تفعيل موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور النتائج، حيث انه من المفترض أن يتم إعلان نتائج التاسع سوريا 2022 للعام الحالي عبر الموقع التربية بالإضافة إلى عرض نتيجة الثانوية العامة بكافة فروعها فضلا عن عرض نتائج المهنية التجارية والصناعية والنسوية، كما يتيح موقع وزارة التربية السورية امكانية الاستعلام عن أسماء الطلاب الأوائل فيمختلف المحافظات السورية حين ظهورها بشكل رسمي حسب الموعد للمحدد، وفي السياق ذاته أوضحت وزارة التربية في بيان لها المواعيد المحددة وتوقيت ظهور نتائج التعليم الأساسي الخاصة بالدورة الأولى 2022م.

موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022

وفقاً للبيان الذي أصدرته الوزارة فإنه سوف يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 بمجرد ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن، إذ اكدت المصادر أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، وقد خصصت وزارة التربية السورية تطبيق الكتروني يمكن تحميله من خلال (جوجل ستور) على الهواتف بحيث يتمكن الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا وفقا للاسم ورقم الاكتتاب، وفي السياق ذاته يتيح موقع وزارة التربية السورية إمكانية معرفة أسماء الطلاب الأوائل حسب المحافظة أو حسب القطر، وذلك بعد إعلان نتائج الإعدادية الشرعية في جميع المحافظات التالية : (حماة ــ حلب – اللاذقية ـــ دمشق – حمص -طرطوس – السويداء ــ الرقة – دير الزور – الحسكة – القنيطرة ــ درعا – إدلب ).

خطوات استخراج النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022

من خلال موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022، يمكن استخراج النتائج باتباع الخطوات التالية؛