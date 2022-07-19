نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل أهم المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل من السيارات المتميزة التي ينتظرها الكثير من العملاء من داخل المملكة حيث تلبي مواصفات كرولا كورس 2023 الأمان والاعتمادية التي يحتاجها كافة المستخدمين، لذا يكثر البحث عن سعر تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية للبدء في إجراءات طلب السيارة عبر شركة عبداللطيف جميل للسيارات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل.

تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل

تأتي تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل لتواكب التصميمات العصرية الحديثة التي يفضلها العملاء إضافة إلى حرص الشركة المنتجة على تلبية احتياجات العملاء من حيث أنظمة الصوت والترفيه والتقنيات العالية، ولذا يتم توفير السيارة من خلال مجموعة عبداللطيف جميل للسيارات.

مزايا تويوتا كروس 2023 الداخلية

توفر السيارة تحكم أتوماتيكي كامل بجميع النوافذ، كما يمكن التحكم بمقعد السائق وتعمل السيارة بنظام التشغيل عبر الأزرار وليس مفاتيح التشغيل التقليدية، واستمرارًا للمزايا فقد تم توفير تحكم كامل مركزي للأبواب وكذلك التكييف الأمامي الخاص بالسائق وأيضًا تم تجهيز عجلة القيادة بعدد من أزرار التحكم.

مزايا تويوتا كروس 2023 التقنية

تتوفر السيارة بناقل حركة تتابعي متغير وتأتي السيارة بمحرك 1.8 لتر هايبرد بقوة 121 حصان، أما عن سعة تخزين الوقود فتكون 36 لترًا وتعمل السيارة بكفاءة 23.7 نيوتن لكل لتر.

مواصفات تويوتا 2023 الخارجية

وفرت شركة تويوتا مواصفات عالمية لإضفاء شكل أكثر أناقة على سيارة تويوتا كروس 2023 وتشمل تلك المواصفات:

جنوط مصنعة من الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

المصابيح الأمامية تأتي بإضاءة هالوجين، إضافة إلى الإضاءة النهارية.

السائق وكذلك الراكب الأمامي تم توفير نظام دخول زكي لهم.

مرايا السيارة الجانية تعمل بالكهرباء وبشكل أوتوماتيكي مع إضافة الإشارات لهم كما أنها تتوفر بنفس لون السيارة.

تم تصميم السيارة بجناح خلفي لإضفاء المظهر الأنيق عليها.

عوامل أمان سيارة تويوتا كروس 2023

وفرت السيارة عددًا من وسائل الأمان المختلفة ومن أهمها:

نظام مثبت سرعة السيارة.

إمكانية تحكم قائد السيارة في القيادة سواء بالنظام الاقتصادي أو العادي أو الرياضي.

تأتي السيارة بسنسور للركنات.

مكابح السيارة تعمل بنظام مانع الانزلاق.

توفر السيارة ميزت التحكم بتوازن السيارة VSC.

السيارة مزودة بوسائل منع السرقة.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر تويوتا كروس 2023 عبد اللطيف جميل

يمكنك شراء السيارة من فئة LTD HEV بسعر 109.480 ريال سعودي، والسيارة فئة XLE HEV فيمكن الحصول عليها بمبلغ 96.140 ريال.