تقديم كلية الملك خالد العسكرية النفاذ الوطني الموحد

كلية الملك خالد العسكرية، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل، عن بداية العمل علي فتح باب التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لجميع الأفراد الحاصلة علي مؤهل الثانوية العامة، وقد أتاحت الكلية التسجيل بها إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لها، وقد وضحت الوزارة بأن هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقبول والواجب توافرها مثل المقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية واختبار كفايات الحرس الوطني والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، علي أن يتم التقديم وفق توافر شروط التسجيل التي أعلنت عنها الكلية، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم كلية الملك خالد العسكرية

يتم التقديم في كلية الملك خالد العسكرية بناءً علي توافر بعض الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وجاءت شروط التقديم علي النحو التالي:

التقديم يكون لصاحبي الجنسية السعودية فقط مع توافر استثناء لمن نشأ من الأب خلال فترة الخدمة الخاصة به بخارج المملكة العربية السعودية.

أن يتمتع كل متقدم بحسن السيرة والسمعة وعدم ارتباط اسمه بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة.

عدم الزواج من أجنبية.

يتم التقديم للأفراد التي تتراوح أعمارهم من 17 عام حتي 22 عام.

تناسب الطول مع الوزن الخاص بالمتقدم وفق لائحة الكلية الطبية.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة للعام 1443 بانتظام نهاري.

حصول المتقدم علي معدل تراكمي لا يقل عن 80%.

الحصول علي اختبار القدرات والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60 درجة.

الحصول علي اختبار step لكفاية اللغة الانجليزية بالمركز الوطني للقياس.

تقديم جميع المستندات التي تطلبها الكلية للتقديم.

التقديم الإلكتروني بكلية الملك خالد العسكرية

يتم التقديم للعام الدراسي الجديد بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: النفاذ الوطني الموحد، علي أن يتم الدخول للمنصة وتسجيل جميع البيانات بالحقول الإلزامية مع رفع جميع المستندات المطلوبة مثل شهادة الثانوية العامة والصور الشخصية الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط علي تسجيل الطلب، إلى أن ترد رسالة نصية تفيد برقم الطلب الذي تم تسجيله بالمنصة من أجل الاستعلام عن قبول الطلب بالمنصة فيما بعد.