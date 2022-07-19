بنك الراجحي يوضح شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444، ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، يوفر البنك للعملاء العديد من الخدمات المصرفية المالية التي من شأنها تسهيل عملية التبادل والاستفادة، لذا من خلال هذا المقال سنتحدث عن البطاقة السوداء للراجحي وماهي شروط الحصول عليها.

شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444

اليكم شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444:

يجب أن يكون لدى العملاء حساب جاري خاص في أحد فروع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

كما يجب إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي وتصريح إقامة الأجنبي وأن تكون سارية المفعول.

يتعين على أصحاب العمل تقديم خطاب تعريف العميل.

يحتاج المرء للذهاب إلى فرع البنك لملء النموذج وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

يمكن إرفاق المستندات والاوراق المطلوبة من قبل البنك من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

كم رصيد البطاقة السوداء للراجحي عبر الصراف الآلي

يتم تحديد أرصدة البطاقة السوداء بواسطة أجهزة الصراف الآلي من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى الصراف الآلي لبنك الراجحي في المملكة.

ثم أدخل رقم بطاقة التأشيرة في الحقل المقدم.

أدخل الرقم الشخصي لبطاقة التأشيرة.

ثم انقر فوق الزر “الاستعلام عن الرصيد”.

سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة السوداء.

مزايا الحصول على بطاقة الراجحي السوداء

يتمتع العملاء الذين يحصلون على البطاقة السوداء بعدد من المزايا، وهي كالتالي: