نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي يوضح شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444 في المقال التالي
بنك الراجحي يوضح شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444، ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، يوفر البنك للعملاء العديد من الخدمات المصرفية المالية التي من شأنها تسهيل عملية التبادل والاستفادة، لذا من خلال هذا المقال سنتحدث عن البطاقة السوداء للراجحي وماهي شروط الحصول عليها.
شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444
اليكم شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444:
- يجب أن يكون لدى العملاء حساب جاري خاص في أحد فروع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.
- كما يجب إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي وتصريح إقامة الأجنبي وأن تكون سارية المفعول.
- يتعين على أصحاب العمل تقديم خطاب تعريف العميل.
- يحتاج المرء للذهاب إلى فرع البنك لملء النموذج وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.
- يمكن إرفاق المستندات والاوراق المطلوبة من قبل البنك من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.
كم رصيد البطاقة السوداء للراجحي عبر الصراف الآلي
يتم تحديد أرصدة البطاقة السوداء بواسطة أجهزة الصراف الآلي من خلال الخطوات التالية:
- اذهب إلى الصراف الآلي لبنك الراجحي في المملكة.
- ثم أدخل رقم بطاقة التأشيرة في الحقل المقدم.
- أدخل الرقم الشخصي لبطاقة التأشيرة.
- ثم انقر فوق الزر “الاستعلام عن الرصيد”.
- سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة السوداء.
مزايا الحصول على بطاقة الراجحي السوداء
يتمتع العملاء الذين يحصلون على البطاقة السوداء بعدد من المزايا، وهي كالتالي:
- توفر البطاقة السوداء خدمة Dragon Pass لحاملها.
- كما يوفر الدخول المجاني إلى 25 صالة مغادرة في مطارات دولية مختلفة.
- وهي ميزة تسمح لحاملي البطاقات بسحب نقود تصل إلى 30٪ محليًا ودوليًا.
- سداد مرن لا يقل عن 15٪.
- مع بطاقة الراجحي السوداء، يمكن الإعلان عن الحسابات على أساس شهري.
- من خلاله الاشتراك في برنامج المكافآت والذي بدوره يوفر نقطة واحدة لكل ريال سعودي في الرصيد.
- كما يمكن شراء العديد من المنتجات من داخل المملكة العربية السعودية عندما تربح نقطة واحدة، ولكن يتم خصم نقطتين للمشتريات المنتظمة.
- تتيح البطاقة استخدام النقاط وتحويلها للاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء.
- كما يمكن تمييز العملاء الذين يحملون بطاقات سوداء عن طريق الحصول على خصومات فورية من العديد من المتاجر المختلفة.
استمتع بفوائد خدمة جمع فاكهة الكيوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الراجحي يوضح شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.