نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل تصريح إقامة أسرة في الإمارات العربية المتحدة تعرف علي الخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل تصريح إقامة أسرة هو أحد أهم الإجراءات المطلوبة والتي يبحث عنها المقيمين في دولة الإمارات المتحدة الراغبين في تقنين أوضاعهم, حيث يطرأ العديد من المتغيرات والأسباب التي تجعل المقيمين في الإمارات بتعديل بعض بيانات الأسرة, وتسعى الإمارات العربية المتحدة نحو التطوير المستمر في خدماتها, وذلك نظراً للإقبال العالي جداً والمتزايد للدخول إلي الدولة للعديد من الأغراض, وقد أضافت الحكومة الإماراتية إمكانية القيام بتعديل تصديق الإقامة لأسرة ضمن مميزات الإقامة في دولة الإمارات في القانون الجديد, ومن أهم أسباب تغيير أو طلب التغيير في التصديق علي سبيل المثال لا الحصر هو بلوغ السن القانونية لأحد أفراد الأسرة, أيضاً إمكانية إضافة الوالدين علي إقامة العائل, وفيما يل وخلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال سيتم تناول تفاصيل تعديل تصريح إقامة الأسرة في الإمارات وما هي الخطوات والأوراق المطلوبة.

كيفية تعديل تصريح إقامة أسرة في الإمارات

طريقة تعديل تصديق الإقامة الخاص بالأسرة أصبح من الخدمات السهلة والبسيطة من خلا لمجموعة من الإجراءات التي تتم إما إلكترونيا أو التكرم بزيارة أحد مراكز آمر كالتالي:

فيما يخص أنها الإجراءات إلكترونياً فتتم من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلي الإدارة العام لشؤون الإقامة والأجانب.

في حالة عدم وجود حساب لديك فقم بتسجيل مستخدم جديد وإتباع الخطوات وإدخال البيانات بالطريقة الصحيحة.

قم بتسجيل الدخول إلي حسابك الخاص.

قم بالدخول إلي خدمة تعديل تصريح الإقامة الخاص بالأسرة.

قم برفع المستندات والأوراق الدالة علي التغييرات المطلوبة.

قم بتسديد الرسوم المقررة وهي كالتالي: مبلغ 100 درهم إماراتي رسم الخدمة. مبلغ 100 درهم نظير الرسوم العاجلة. مبلغ 10 دراهم نظير الابتكار. مبلغ 100 درهم للطباعة في حالة استخدام خدمات مراكز زاجل.



فيما يخص أنها الإجراءات من خلال مراكز آمر فتتم من خلال الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلي أحد مراكز آمر.

قم بالتوجه إلي مكتب الاستقبال وتحديد نوع الخدمة ” تعديل تصريح إقامة أسرة “.

قم بتسليم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

سيقوم الموظف المختص بمراجعتها واستلامها فور التأكد من صحتها.

قم بتسليم كافة الرسوم المطلوبة لإنهاء الخدمة.

أما عن المتطلبات الهامة لإنهاء الخدمة فمن الضروري القيام بإحضار جواز سفر الكفيل وجواز السفر الخاص بالمكفول, كما يتم إحضار رسالة معتمدة من الكفيل تفيد بالتعديلات المطلوبة وتعد هذه هي واحدة من أهم خدمات الإلكترونية المتاحة وليست الوحيدة فهناك أيضا إمكانية إلغاء إقامة عامل في الإمارات.