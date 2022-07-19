مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - فى بيان مقتضب - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومى، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى عليه كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.