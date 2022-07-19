ميدفيديف: روسيا ستضع شروط السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ميدفيديف فى منشور عبر تيليجرام: "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام - بشروطنا". وبحسب "رويترز"، ينظر الغرب إلى ميدفيديف، وهو رئيس وزراء روسيا السابق، على أنه شريك محتمل للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى، علاوة على أنه ناقد صريح ومتشدد ادول الغرب.

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