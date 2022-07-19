أوكرانيا: القوات الروسية تطلق 40 صاروخا على مدينة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى دنيبروبتروفسك الأوكرانية فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أطلقت ما يصل إلى 40 صاروخا على مدينة نيكوبول فى منطقة دنيبروبتروفسك.





وقال ريزنيشنكو - "لقد قصفت القوات الروسية مقاطعتى نيكوبول وكريفى ريه، تم إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخًا على نيكوبول، هناك أضرار فى منشأتين صناعيتين، وتسببت الانفجارات فى اندلاع حرائق، وتضررت العديد من المنازل وخطوط الكهرباء فى المدينة، ولكن لم تقع إصابات بشرية، والأوضاع فى أحياء أخرى بالمنطقة هادئة فى الوقت الحالى". من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو، مقتل مدنى وإصابة اثنين فى المنطقة نتيجة القصف الروسى، مؤكدا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

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