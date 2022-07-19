إصابة الرئيس القبرصى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيليكانوس - حسبما نقلت صحيفة "سايبريس ميل" القبرصية - أن نتائج فحوصات الرئيس كانت إيجابية خلال الاختبارات الروتينية التى خضع لها صباح اليوم، وأوضح أن الأعراض التى ظهرت على الرئيس، خفيفة، ووصفت حالته الصحية بأنها جيدة.

وأشار المتحدث إلى أنه تماشيا مع البروتوكولات الصحية، سيمتنع الرئيس عن القيام بالتزاماته خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذى يعرب عن أسفه لحدوثه.