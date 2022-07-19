العالم اليوم - قرار مرتقب للمركزي الأوروبي يدفع اليورو بعيدا عن الدولار

انتم الان تتابعون خبر قرار مرتقب للمركزي الأوروبي يدفع اليورو بعيدا عن الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 مساءً - ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء بعد تقرير لرويترز مفاده أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون معدلات الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع.

وتأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1 بالمئة خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو مع توقعات بلغت في الأسواق 60 بالمئة لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25 بالمئة أمس الاثنين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 106.88 ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002.

وارتفع الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.

وصعد الين الياباني لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في 24 عاما قبيل قرار سياسة بنك اليابان المرتقب يوم الخميس، مع إعلان البنك المركزي مرارا في الأيام الماضية التزامه بمواصلة التيسير الشديد.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2017 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع المسجل أمس الاثنين عند 1.2032 دولار. وتراجع إلى 1.1761 دولار الخميس للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة ومثيرة للانقسام على من سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون.