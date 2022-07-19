العالم اليوم - تهديدات بالقتل للاعب مغربي تبعده عن تدريباته مع "أياكس"

انتم الان تتابعون خبر تهديدات بالقتل للاعب مغربي تبعده عن تدريباته مع "أياكس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 مساءً - ذكرت تقارير صحفية في هولندا، أن لاعب كرة القدم المغربي، محمد إيحتارين، غاب عن تدريباته مع فريقه أياكس أمستردام، مؤخرا، بسبب تعرضه لـ"مضايقات وتهديدات بالقتل".

وبحسب صحيفة "تليغراف" الهولندية، فإن إيحتارين الذي يبلغ من العمر 20 عاما، لم يكن بين 29 لاعبا ذهبوا إلى النمسا، الأسبوع الماضي، من أجل التدريب.

وذكرت الصحيفة أن التهديدات التي تلقاها اللاعب لم تأت من مشجعين كرويين، مضيفا أن مدرب أياكس قام بزيارته لأجل المساندة في "هذا الوقت العصيب".

وأضافت الصحيفة أن النادي الهولندي منح بعض الوقت للاعب المغربي حتى يقوم بترتيب أموره الشخصية.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الأشخاص الذين هددوا اللاعب إيحتارين، وما السبب الذي جعلهم يقدمون على ذلك.

وبادر الفريق إلى التوضيح عبر موقع "تويتر" بشأن غياب اللاعب عن التدريب، قائلا إنه ليس بسبب قلة الانضباط، وإنما لأسباب شخصية.

وقدم إيحتارين إلى أياكس أمستردام معارا من يوفنتوس الإيطالي، حيث سجل خمسة أهداف في أربع مباريات مع الفريق الهولندي.

ومن المرتقب أن تنتهي إعارة إيحتارين لأجاكس أمستردام في ديسمبر 2022، وسط توقعات بأن يعود اللاعب إلى فريق "السيدة العجوز".