العالم اليوم - الجزائر.. 4 مليارات دولار استثمارات جديدة في قطاع النفط

انتم الان تتابعون خبر الجزائر.. 4 مليارات دولار استثمارات جديدة في قطاع النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 مساءً - قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة الجزائرية وشركائها، "أوكسيدنتال" و"توتال إنرجيز" و"إيني"، سيستثمرون أربعة مليارات دولار لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي في منطقة بيركين.

وأضاف حكار في تصريحات للصحفيين إن الشركة ستوقع ثلاثة أو أربعة عقود جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

كان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قال أمس إن الجزائر ستوقع مع الشركات الثلاث اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار، بما يسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

جاءت تصريحات تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الذي يزور الجزائر في الوقت الحالي، وقد جرى توقيع 16 اتفاقية بين البلدين أمس، في مجالات تشمل الطاقة والصناعة ومكافحة الفساد.

أصبحت الجزائر التي تجمعها علاقات مميزة بإيطاليا مزوّدها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت 45 بالمئة من واردات إيطاليا الغازية من روسيا.

وتطلعت عدة دول إلى الجزائر لتقليل اعتمادها على روسيا منذ بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.