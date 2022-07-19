العالم اليوم - أسعار الذهب "مرهونة" بقرارات مرتقبة لبنوك مركزية رئيسية

انتم الان تتابعون خبر أسعار الذهب "مرهونة" بقرارات مرتقبة لبنوك مركزية رئيسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 مساءً - استقرت أسعار الذهب في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار أمام العملات الأخرى، إلا أن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق بسبب امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولار.

وتراجعت العملة الأميركية بنسبة 0.5 بالمئة مقابل منافسيها، مما جعل السبائك المُسعرة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم لأسعار الذهب في جلسة اليوم هو تراجع نسبة التوقعات حول رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل إلى نحو 30 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، وذلك بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي و بنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 862 دولار بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1878.13 دولار.