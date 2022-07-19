العالم اليوم - أوراسكوم للتنمية تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:21 مساءً - ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية المصرية في الربع الثاني من العام الحالي، بـ 39.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 2.7 مليار جنيه مصري في الفترة من أبريل إلى يونيو، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الطلب على الوحدات العقارية في مشروع أو وست ومبيعات قوية في الجونة.

وأكدت أوراسكوم للتنمية المصرية أن المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من 2022 بلغت حوالي 4.7 مليار جنيه مصري بزيادة 16.9 بالمئة عن النصف الأول من العام الماضي، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة.

وحققت المبيعات العقارية في أو وست 2.4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2022 بزيادة 73.6 بالمئة عن 1.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الجونة، ارتفعت المبيعات العقارية إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام بزيادة 8.6 بالمئة عن مليار جنيه تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل المبيعات العقارية في الجونة في النصف الأول من العام حوالي ملياري جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الفنادق التابع للشركة، فقد سجلت فنادقها نسبة إشغال خلال الربع الثاني من العام 72 بالمئة في الجونة و23 بالمئة في طابا.