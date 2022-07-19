محدث الرابط.. نتائج التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم moed.gov.sy

يستعرض لكم ثقفني، رابط موقع نتائج التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، اشتدت نسبة البحث من قبل عدد كبير من طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا من أجل التعرف على موعد إعلان نتيجة التاسع للعام الدراسي 2021-2022، حيث قالت وزارة التربية السورية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج وإصدارها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تعلن يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري، وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتفعيل رابط Moed gov sy للحصول على نتائج التاسع 2022، وفي هذه الأثناء هناك حالة من الترقب والانتظار والتوتر في صفوف الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاطلاع على النتيجة، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم طريقة استخراج النتيجة بشكل مفصل.

موقع وزارة التربية والتعليم سوريا نتائج التاسع

أكدت وزارة التربية السورية أن طلاب الصف التاسع في سوريا، قد خاضو الامتحانات النهائية الدور الأول دون تسجيل شكاوي، حيث سارت الاختبارات بصورة جيدة دون مشاكل، وقد عملت اللجان على الاخذ بكافة التدابير الوقائية التي تضمن عدم تسريب الامتحانات، وأكدت الوزارة على أن أعمال التصحيح قد انتهت في العديد من المحافظات السورية، وقد شارفت بقية المحافظات على الانتهاء من رصد الدرجات داخل المراكز الامتحانية، و سيتمكن كافة الطلاب في جميع المدن والمحافظات السورية من التعرف على نتائج التاسع السوري للتعليم الأساسي والإعدادي الشرعي إلكترونيا.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب

تساءل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب، حيث سيتمكن الطلاب من الاطلاع والتعرف على النتائج فور إعلان وزارة التربية السورية عنها، حيث لا تزال أعمال التصحيح مستمرة ومتواصل وقد اقتربت لجان الكنترول من الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لرفعها عبر موقع الوزارة، وقد أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات بشكل إلكتروني من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة عبر رقم الاكتتاب، و نتطرق في السطور التالية للتعرف على خطوات الحصول على النتيجة خطوة بخطوة.

Moed gov sy نتائج التاسع 2022 سوريا

كشفت مصادر في وزارة التربية السورية على أن إعلان نتائج التاسع 2022 سوريا سيكون اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري، ويوصل طلاب وطلاب الصف التاسع البحث من أجل الحصول على النتائج، وبحسب ما ذكرته الوزارة أن تأخر موعد عرض النتيجة والإعلان عنها جاء بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وفور انتهاء الإجازة استمرت اللجان في أعمال رصد الدرجات والتصحيح، ومن المقرر أن تعلن النتائج بشكل رسمي خلال الساعات القادمة عبر موقع الوزارة.