ميقاتى: تلبية مطالب القطاع العام دفعة واحدة فى لبنان أمر مستحيل

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، أن تلبية مطالب القطاع العام دفعة واحدة أمر مستحيل، لافتًا إلى أن إضراب القطاع العام يتسبب بشل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بزيادة الرواتب.





وحسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية، جاءت تصريحات ميقاتى خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، بعد ظهر اليوم الإثنين، لبحث ملف الإضراب المفتوح الذى ينفذه الموظفون والعاملون فى القطاع العام.

وبحسب الوكالة، قال ميقاتى إن "الإضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب"، مضيفا "بالتالى، سنبقى فى الدوامة ذاتها"، مؤكدًا أن "تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا فى هذا الوارد".

وأضاف رئيس الوزراء اللبنانى: "رغم صعوبة الواقع المالى للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين فى القطاع العام، الذين يشكلون العصب الأساسى للدولة".

ومن جانبه، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، المقررات فى ختام الاجتماع، لافتًا إلى أنه "تم التوافق على المساواة فى التعاطى مع العاملين فى كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أى تمييز أو استثناء، وأى استثناء حصل فى الأيام الماضية تم وقفه".

كما أشار وزير العمل إلى أنه تم التأكيد على "تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفى ذلك مصلحة أولية وأكيدة للموظفين أنفسهم لتأمين انتظام رواتبهم. والحرص على النقاش العلمى البناء وعدم إعطاء الموظف أو المواطن بيد وسحب ما تم إعطاؤه منه بيد أخرى"، موضحًا أن الحل الشامل "سيكون من خلال إقرار الموازنة".